Südtirol-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le due formazioni si daranno battaglia per uno dei big match di oggi di Serie B alle 15.

Südtirol-Genoa si giocherà oggi, lunedì 1 maggio 2023 alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie B. Scontro al vertice per il campionato cadetto con i padroni di casa attualmente al quarto posto con 53 punti e gli ospiti secondi a 66.

Südtirol-Genoa, le ultime Südtiroldi mister Bisoliche dovrebbe affidarsi a Odogwu e Mazzocchi in attacco. In mezzo ci saranno De Col, Tait, Fiordilino e Rover. In difesa, davanti a Poluzzi, spazio a Curto, Zaro, Masiello e Celli.

Per quanto riguarda il Genoa, invece, Gilardinoconterà su bomber Coda e Gudmundsson in avanti. Per il resto blocco titolarissimo con Martinez tra i pali, Bani-Vogliacco-Dragusin terzetto di difesa. Badelj, Frendrup, Strootman in mezzo con Sabelli e Criscito sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e sinistra.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Südtirol e Genoa si giocherà, come detto, oggi lunedì 1 maggio 2023 alle ore 15 al Druso per la 35esima giornata di Serie B.

Tifosi e appassionati avranno modo i seguire il match anche in diretta tv e streaming. Questo sarà possibile grazie alle tre emittenti DAZN, Sky e Helbiz Live. Saranno loro a fare vedere live la partita. Oltre che allo streaming su DAZN e Helbiz, con Sky ci sarà modo di usufruire di Sky Go, anche per dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Fiordilino, Rover; Odogwu, Mazzocchi. Allenatore: Bisoli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Badelj, Frendrup, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda. Allenatore: Gilardino.