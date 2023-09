Catania, c’è lesione per Livieri: i tempi di recupero

Brutta tegola per il Catania di Luca Tabbiani che, per diverse settimane, sarà costretto a rinunciare ad Alessandro Livieri. Il portiere rossazzurro, arrivato in estate dal Pisa e titolare degli etnei, era uscito alla metà di Catania-Foggia, gara poi persa dalla squadra di casa per 2-0. Come annunciato dal Catania in queste ore, il problema è di natura muscolare e, dopo gli esami effettuati, è emersa la presenza di una lesione. Spazio dunque a Klavs Bethers, giovane portiere della Lettonia che si è ben distinto durante la scorsa stagione in Serie D. Seppur con una pressione diversa, sarà lui per diverse settimane il portiere titolare del Catania di Luca Tabbiani, alle prese con un momento delicato dal punto di vista dei risultati fin qui ottenuti in campo.