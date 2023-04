Catania dai due volti ma non sbaglia solo Ferraro. La società avvia esplorazione

Catania rimontato ieri al Massimino dalla Sancataldese: chi sono i responsabili

La Serie D è ormai chiusa da un pezzo e il Catania ha vinto il campionato in anticipo e con pieno merito. Squadra sempre concentrata e affamata. Ieri però contro la Sancataldese qualcosa è andato storto davanti ai propri tifosi. Il Catania sotto di un gol in avvio, dopo aver ribaltato il risultato si è fatto rimontare nel finale. Un momento di rilassatezza che anche in Serie D non ti puoi permettere. Ma cosa è successo alla squadra che ha spento la luce sul 3-1 fermandosi a 14 vittorie consecutive?

Mai così - Molti danno la colpa alla squadra, ma c’è chi dice che il mister Ferraro abbia gestito male i cambi. Da qualsiasi punto la si legga, il pareggio, che non muta il giudizio ampiamente positivo in questa stagione su squadra e allenatore, lascia una macchia visto che il Catania aveva sempre vinto in casa e mai subito tre reti in questo torneo. I tifosi volevano i tre punti contro la Sancataldese che in questa stagione ha già messo in difficoltà il Catania non perdendo mai un confronto e addirittura battendo i rossazzurri in Coppa Italia.

Le responsabilità - Una partita che farà anche riflettere la società se fare piazza pulita in vista del prossimo campionato. Grella ai microfoni di Itasportpress ha detto che se si trova di meglio sul mercato si cambia. Tutti sanno di essere in discussione in questo momento da Sarao a Bethers. Ma anche l’allenatore sa che si stanno facendo delle valutazioni e infatti in conferenza stampa non ha mai potuto fare chiarezza sul suo futuro. Fa un certo effetto dare giudizi tranchant oggi, quando la stagione potrebbe risultare esaltante con la vittoria della poule scudetto. Ma la Serie C va preparata e affrontata bene e soprattutto con ambizioni alte dove non bisogna far mancare l’atteggiamento, le motivazioni e l’impegno del gruppo. Per questo, seppur con responsabilità diverse, nessuno ieri del Catania può definirsi esente da responsabilità, né il tecnico, né i giocatori. La società intanto ha avviato la lunga esplorazione e tutti sono sotto osservazione.