Catania, Grella a caccia di big per la B. I primi nomi in agenda

È scattata ieri una settimana importante per il futuro del Catania . Da oggi il vicepresidente Vincenzo Grella si trova a Milano dove incontrerà alcuni operatori di mercato, ma anche dirigenti di club nella sua sede di lavoro in terra meneghina. Il secondo passo sarà quello del confronto con gli allenatori in agenda. Grella cerca un mister che porti avanti un calcio aggressivo e propositivo e scelga Catania con la voglia di fare qualcosa di speciale. Inoltre Grella sta già pensando a come rinforzare la squadra visto che servono circa 15 nuovi elementi. Ecco perchè bisognerà intervenire con tempestività sul mercato. Nel frattempo si studia di avviare un ottimo settore scouting e qui sarà necessario capire se sarà ancora il ds Antonello Laneri a occuparsene oppure Grella sarà costretto a dover scegliere un nuovo direttore sportivo se l’ex Trapani dovesse decidere di fare un passo indietro. Nulla è deciso e la partita resta aperta su questo fronte anche perchè la decisione spetta a Laneri visto che Grella ha già affermato di voler continuare con il d.s. ex Siracusa.

L’agenda di Grella Il vicepresidente etneo ha fissato una scaletta per far partire in fretta il progetto Serie C che prevede la promozione in B al primo affondo. Per far questo c’è bisogno di programmare e il gruppo di lavoro del patron Rosario Pelligra in questa sua prima stagione ha mostrato di essere attrezzato per fare questo tipo di cose. L’anno scorso la dirigenza ha saputo trovare elementi all’ultimo momento con delle soluzioni di primo livello, ma per la C serve uno sforzo maggiore. E ora si riparte per lavorare senza rimpianti e debiti di riconoscenza verso chi ha dato un contributo importante in Serie D.