Catania, la scommessa di Grella: sarà Tabbianlandia

Non ci sono due tecnici dalle idee così lontane come Luca Tabbiani e Giovanni Ferraro . Sono praticamente agli antipodi. Per il nuovo allenatore del Catania l’organizzazione, la sinergia, il collettivo, la collaborazione devono approdare a un dominio del pallone che non deve mai essere asfittico. Le sue squadre sono sempre state più offensive che difensive a prescindere dei valori individuali. Luca e Giovanni hanno la medesima passione e ossessione per il lavoro e per la vittoria. Ma inseguono strade diverse per raggiungerle: quella offensiva e del merito Tabbiani, quella del successo a qualsiasi costo Ferraro.

SCELTA CORAGGIOSA Il Catania per il progetto Serie B ha affidato la gestione tecnica all’ex Fiorenzuola. La scelta di Vincenzo Grella è stata coraggiosa in una piazza che non ama aspettare e vuole tutto e subito ma nel calcio non è sempre così. Per non andare troppo lontano basta ricordare il Bari in C ma quest'anno Triestina, Entella, Cesena, Crotone e Pescara sono rimaste al palo e adesso a sentire il profumo di Serie B è il Lecco che è partito per salvarsi e la società ha investito poco più di un milione di euro.