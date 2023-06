Catania, Tabbiani è il nuovo allenatore

Tabbiani nelle prossime ore firmerà la rescissione con il Fiorenzuola che era già stata concordata sulla parola ma che formalmente deve essere ancora sottoscritta. Ma è previsto un incontro mercoledì 14 giugno per la firma che chiuderà l’avventura di Tabbiani con il club della provincia di Piacenza. Nei prossimi giorni il nuovo allenatore del Catania arriverà in città per sottoscrivere il contratto che quasi sicuramente sarà di due anni con opzione per il terzo. Come anticipato da Itasportpress dunque il progetto del Catania per la B è biennale e infatti la società ha dato al mister la possibilità di costruire un percorso che porti al salto di categoria entro il 2025. Questo non comporta un ridimensionamento al primo anno di C, ma un giusto piano per poi rilanciarsi alla grande nella stagione 2024/25 quella per la B. Se poi il tecnico Luca Tabbiani farà grandi cose al primo affondo, sarà tutto di guadagnato.