Catania, missione di Vitale importanza per la Serie C

Il tema del giorno in casa Catania a pochi giorni dalla festa

Reparto di attacco quasi al completo, gerarchie mescolate, tante nuove possibilità per continuare a percorrere la via del gol. E in più un De Respinis in forma brillante e un Gianluca Litteri che scalpita per giocare e segnare la prima rete in maglia rossazzurra. L’ex della Ternana vorrebbe anche il rinnovo del contratto ma sarà difficile ottenerlo in questo momento. Intanto in vista del match contro il Santa Maria Cilento che si giocherà in notturna la dirigenza prepara una grande festa al Massimino. Da indiscrezioni sono previste sorpresone per i tifosi.

La formula Tornando al calcio giocato Giovanni Ferraro non si ferma e studia nuove soluzioni in questi giorni al Massimino per presentare contro Santa Maria Cilento e Trapani la formula migliore per poi riproporla nella poule scudetto. Ci sarà spazio per tutti anche perchè si giocherà fino a giugno e il caldo si farà sentire sui muscoli dei calciatori che hanno avuto più minutaggio in questa stagione.

L’abbondanza Comunque il tecnico ha tutti gli ingredienti per fare un pieno di energie ed allestire un Catania ancora più votato all’attacco per lo sprint finale della stagione. L’allenatore rossazzurro ha a disposizione quasi tutti i suoi attaccanti in rosa e, in questa fase della stagione, se li ritrova anche in una buona condizione fisica. L’ultimo ad aver recuperato è stato De Respinis riapparso domenica ad Aversa e felice per il suo gol. Ferraro ha perso Chiarella ma ha tutto il suo potenziale di fuoco tra le mani: dalla possibile, e probabile, staffetta di prime punte tra Sarao e Jefferson, all’abbondanza che vige sugli esterni dove si può ammirare l’esplosività di Russotto.

L’uomo in più In mezzo a un reparto a tre in cui sono in molti a scalpitare, e per caratteristiche molto ben assortito, l’uomo in più in questa stagione e anche in questa prima parte della primavera è stato senza dubbio Mattia Vitale. Lampi e accelerazioni, dribbling e giocate. Le qualità del calciatore di Castellammare ci sono sempre state, adesso la sensazione – confermata anche dalle recenti valutazioni dell’allenatore – è che sia sulla strada di una maturazione sempre più completa nonostante i suoi 18 anni. Ha messo anche più di una ciliegina sulla torta, realizzando 6 reti.

Gerarchie L’esplosione di Vitale è arrivata nel momento in cui Ferraro ha deciso di posizionarlo stabilmente nel suo scacchiere. I buoni risultati avuti dal centrocampista di proprietà della Sampdoria in questa zona abbinati al rientro di tutti gli attaccanti hanno spinto Ferraro a mescolare, un po’ le gerarchie della prima linea rossazzurra. Un rimescolamento per bilanciare le qualità che i singoli calciatori aggiungono alla squadra e ottenendo maggiore rapidità ed imprevedibilità. Tornando a Vitale si farà di tutto per averlo a Catania in Serie C ma la vicenda ingarbugliata della Sampdoria complica i piani.

Staffetta Nelle ultime gare il rientro di Litteri finirà per allargare il campo delle scelte. Senza dubbio, un centravanti motivato e ristabilito che potrà diventare una risorsa preziosa per permettere a Sarao di tirare un po’ il fiato. Di questa staffetta se ne gioverà il Catania che lavora per vincere le ultime due partite del campionato e per conquistare la poule scudetto.