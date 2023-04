Catania, numeri premiano Ferraro maestro della difesa ma in C ancora insieme se…

Tutti lo dicono ma è difficile farlo: il Catania, difende molto di squadra e non di settore, nel senso che non c’è scollamento tra i reparti e non ci si rifugia nelle prodezze dei singoli, quelle che nascondono con la giocata straordinaria (e continua, non un episodio) le magagne dei compagni. E quando ci sono state delle assenze dei titolarissimi, non si sono verificati scossoni.

I rossazzurri sono arrivati a 17 partite senza concedere esultanze, con clean sheet di Bethers. Solo la squadra di Infantino è riuscita a cogliere gli etnei disorganizzati. Sarebbe riduttivo riassumere nelle sistemazioni tattiche gli errori di domenica scorsa al Massimino. Il Catania ha sempre mostrato il carattere dell’allenatore, che è stato un ex difensore. Ma nonostante le tante vittorie in campionato c’è chi ha accusato Ferraro di essere un risultatista e non un giochista e dunque difensivista cosa che in Serie C è un freno per le ambizioni di Pelligra. Critiche a Ferraro forse solo perchè in alcune gare in trasferta ha tenuto i suoi bassi anche quando avrebbe potuto osare di più, ma non è questo il tema in questione: si parla di difesa. E il Catania è tra le migliori interpreti in Serie D. Per la Serie C la società etnea ha fatto alcune esplorazioni e forse la scelta dell'allenatore dipenderà anche dal finale di questo campionato, poule scudetto compresa.