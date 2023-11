Serie C, chi cambia rialza la testa? Un dato fa sperare il Catania di Lucarelli

Chi cambia, spesso rialza la testa. Questo quanto emerge da un singolare dato sull'attuale Serie C, campionato in cui - da inizio anno a oggi - sono cambiate ben tredici panchine. Tra le ultime di questo filone c'è anche quella del Catania, che nelle scorse settimane ha accolto ancora una volta Cristiano Lucarelli dopo l'inevitabile esonero di Luca Tabbiani. Confermando la teoria del "chi cambia si rialza", l'ex allenatore della Ternana - seppur soffrendo - ha vinto all'esordio in campionato contro la Turris (2-1 il finale al "Massimino). Un nuovo inizio per il club rossazzurro, che si augura possa fedelmente rispettare questa curiosa tradizione innescata fin qui nel campionato di Serie C.