Gilardino gioca Milan-Napoli: “Grande gara. I protagonisti saranno…”

"Un quarto di finale tra italiane è una bella realtà, un bel segnale per il nostro calcio. Sono convinto che sul campo sarà una grande gara, spettacolare come un quarto di Champions League merita", ha detto Gilardino.

"Protagonisti? I singoli dovranno esaltarsi grazie al lavoro della squadra... e la preparazione degli allenatori lo permette. In panchina ci sono due grandi tecnici: Pioli l’ho avuto a Bologna nel 2012-2013 ma conosco bene anche Spalletti. Non è mai capitato ma mi sarebbe piaciuto essere allenato anche da lui".

Staremo a vedere quindi come andrà a finire il match d'andata di Coppa tra le due italiane. Sicuramente sarà una grande battaglia, in campo e in panchina.