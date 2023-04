Inter-Benfica, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Benfica si sfideranno oggi alle 21 per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 dell'andata in favore dei nerazzurri.

Inter-Benfica scenderanno in campo oggi, mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 21 per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. A San Siro, i nerazzurri proveranno a raggiungere il Milan in semifinale e partiranno con il vantaggio del 2-0 dell'andata.

Inter-Benfica, le ultime L'Interdi Inzaghi si affiderà a Dzeko e Lautaro Martinez in attacco con Lukaku inizialmente in panchina. Ci saranno Barella, Brozovic e Mkhitaryan in mezzo al campo con Dimarco e Dumfries sulle corsie. In difesa davanti a Onana, Darmian, Acerbi e Bastoni.

Attenzione al Benfica che arriverà a San Siro con la voglia di ribaltare l'esito del match d'andata. Per farlo Ramos in avanti sostenuto da Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Inter-Benfica si disputerà, come detto, oggi mercoledì 19 aprile 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 21. L'arbitro sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

La partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video tramite l'applicazione fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. L'app di Amazon Prime Video è scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà inserire le credenziali d'accesso sul sito ufficiale.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos. All. Schmidt.