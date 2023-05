Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si gioca alle 21 la semifinale d'andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Appuntamento al Santiago Bernabeu.

Redazione ITASportPress

Real Madrid-Manchester City si gioca oggi, martedì 9 maggio 2023 alle ore 21 per la semifinale d'andata di Champions League. Blancos di Ancelotti contro i Citizens di Guardiola, le due formazioni maggiormente favorite per la vittoria finale.

Real Madrid-Manchester City, le ultime Il Real Madrid davanti al proprio pubblico e da campione in carica proverà a confermarsi. In campo per la squadra di Ancelotti il tridente composto da Rodrygo, Vinicius e Benzema. A centrocampo non mancheranno Kroos, Valverde e Modric che ha risolto i problemi fisici. In difesa davanti a Courtois toccherà a Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga.

Nel Manchester City ci sarà Haaland nelle vesti di spietato finalizzatore. Guardiola si affiderà poi a Rodri e Stones davanti alla difesa lasciando il centrocampo libero di agire con De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva e Grealish. Difesa con Walker, Dias e Akanji davanti a Ederson.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La gara d'andata delle semifinali di Champions League tra Real Madrid e Manchester City verrà disputata oggi, martedì 9 maggio 2023 allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid, con fischio d'inizio fissato alle ore 21:00.

Il match sarà visibile in diretta TV e in chiaro, gratis, su Canale 5. In alternativa il match verrà trasmesso sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà possibile seguire in diretta streaming la partita tra Blancos e Citizens sui siti legati agli eventi Mediaset, ovvero Mediaset Infinity e SportMediaset e con Sky Go anche su dispositivi mobili o PC, accedendo con le proprie credenziali utente e, se in possesso dell'abbonamento, selezionando l'evento.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

MANCHESTER CITY(3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Rodri, Stones; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Grealish; Haaland. All. Guardiola