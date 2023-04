Inter-Juventus Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter e Juventus si daranno battaglia in Coppa Italia. Squadre in campo questa sera alle 21 per la semifinale di ritorno.

Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia, si gioca oggi, mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21. Si parte dal risultato maturato all'andata all'Allianz Stadium di 1-1.

Inter-Juventus, le ultime L'Interdi Simone Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Handanovic in porta ma avrà a disposizione Lukaku, graziato dalla Figc. Ad ogni modo pare che i nerazzurri vogliano affidarsi a Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, almeno dall'inizio. A centrocampo toccherà a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco sugli esterni. In difesa davanti a Onana ci saranno Darmian, Acerbi e Bastoni.

Nella Juventusdi Allegri, out Vlahovic. In attacco potrebbero giocare Di Maria e Chiesa per un reparto inedito. Milik, forse, dalla panchina. Folto centrocampo, da destra a sinistra De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic. In difesa davanti a Perin Breme, Bonucci e Danilo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Inter-Juventus si giocherà, come detto, questa sera mercoledì 26 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.

La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset e in questo caso la gara potrà essere vista dai tifosi e dagli appassionati in tv e in chiaro su Canale 5. Appuntamento dopo Striscia la Notizia che andrà in onda in edizione più corta rispetto al solito.

Chi volesse vedere la partita in streaming potrà farlo anche in questa modalità. Infatti, per vedere la sfida di Coppa Italia in streaming potrà usufruire del servizio Mediaset Infinity, fruibile attraverso l'app (disponibile per device portatili) e il sito. Basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento alla sezione 'dirette'.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dezko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. All. Allegri.