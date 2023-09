Italia, Barella sull’addio di Mancini: “Mai percepito nulla”

Manca sempre meno all'esordio ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia, in programma per sabato 9 settembre contro la Macedonia del Nord, sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. Intervenuto in conferenza stampa, Nicolò Barella ha analizzato il momento degli azzurri: "Sarà una gara difficile, lo sappiamo per esperienza, ma quella in arrivo è un'altra partita e questo è un nuovo corso" - riferendosi allo spareggio perso dall'Italia per la qualificazione ai Mondiali. Su Roberto Mancini invece, Nicolò Barella spiega: "Non avevamo percepito nulla, io ho sempre pensato ad andare in campo e ho sempre pensato di fare il meglio possibile per questa Nazionale. Ha creduto in me quando ero ancora a Cagliari, non posso far altro che ringraziarlo e l'Europeo ci legherà per sempre".