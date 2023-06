Olanda-Croazia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si daranno battaglia questa sera Olanda e Croazia per la semifinale di Nations League. In campo alle 20:45.

Olanda-Croazia semifinale di Nations League . Si gioca la prima delle due sfide da cui uscirà la finalista dell'attuale edizione del torneo per Nazionali. In campo alle 20:45 di oggi, mercoledì 14 giugno 2023 allo stadio de Kuip di Rotterdam.

Olanda-Croazia, le ultime

Prima semifinale di Nations League tra le due Nazionali. La vincente affronterà poi chi uscirà vincitrice dallo scontro tra Italia e Spagna. Nell'Olanda, arrivata fin qui dopo aver fatto più punti di Belgio, Polonia e Galles, dovrebbero giocare Bijlow tra i pali, Dumfries, Timber, Van Dijk e Aké in difesa. Wijnaldum, De Jong, Koopmeiners in mezzo al campo. Più avanzatu Gakpo, Weghorst e Simons. Out De Ligt per un guaio fisico.